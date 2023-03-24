Готов ли Запад принять мирный план Китая

На вопросы ответил директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов
Готовы ли западные страны принять мирный план Китая или, по крайней мере, скорректировать свою позицию по Украине? Насколько тяжёлой становится для европейской экономики военная помощь Киеву? И почему в Лондоне заговорили о возможности поставок для ВСУ снарядов с урановыми сердечниками?
В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.
"Акции китайской дипломатии сейчас как никогда высоки. Американцы заинтересованы в затягивании конфликта. Шанс, что китайский мирный план будет взят за основу, не велик", - заявил он.
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