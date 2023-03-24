Названы имена новых героев спецоперации

Они проявили мужество

Новые данные о подвигах защитников Донбасса. Сержант Никита Сорокин с товарищами сорвал нападение украинских радикалов на наши позиции. В ходе ожесточённого боя он прицельными пусками ПТУР уничтожил 2 танка и 3 БМП противника. А затем, обнаружив группу боевиков, которые пытались атаковать наши фланги, ликвидировал их. Восстановить контроль над освобождённым посёлком врагу не удалось.

Командир орудия старший сержант Алексей Рябов и его расчёт при смене позиции подверглись обстрелу со стороны националистов. Алексей оперативно выявил вражеские цели и открыл огонь. Две самоходки противника и 9 радикалов были уничтожены. За проявленное мужество Рябов награждён медалью "За отвагу".

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