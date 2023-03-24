ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы имена новых героев спецоперации

08:16
  • пятница
  • 24 марта 2023

Они проявили мужество

Новые данные о подвигах защитников Донбасса. Сержант Никита Сорокин с товарищами сорвал нападение украинских радикалов на наши позиции. В ходе ожесточённого боя он прицельными пусками ПТУР уничтожил 2 танка и 3 БМП противника. А затем, обнаружив группу боевиков, которые пытались атаковать наши фланги, ликвидировал их. Восстановить контроль над освобождённым посёлком врагу не удалось.

Командир орудия старший сержант Алексей Рябов и его расчёт при смене позиции подверглись обстрелу со стороны националистов. Алексей оперативно выявил вражеские цели и открыл огонь. Две самоходки противника и 9 радикалов были уничтожены. За проявленное мужество Рябов награждён медалью "За отвагу".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.