Нетаньяху отложил визит в Лондон из-за отказа пилотов выполнять рейс

В Израиле не утихают протесты

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был вынужден отложить визит в Лондон из-за отказа пилотов доставить его в Соединённое Королевство. Об этом сообщает британская Daily Telegraph.

Чтобы не дать главе кабмина попасть на самолёт, акцию в районе аэропорта подготовили протестующие против судебной реформы. Нетаньяху пришлось вновь обращаться к согражданам. Это вызвало очередную волну манифестаций.

Накануне в Тель-Авиве была перекрыта ключевая автомобильная развязка рядом с правительственным комплексом. Для разгона демонстрантов полиция применила водомёты, задержаны около 40 человек.

Сообщения о митингах приходят и из других городов Израиля. Многотысячные акции направлены против реформы юридической системы, предусматривающей ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной власти контроля над отбором судей. Протесты продолжаются с января.

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