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Дания предложила компании Nord Stream поднять найденный у газопровода объект

08:29
  • пятница
  • 24 марта 2023

Что это за столбик, пока точно неизвестно

Датское энергетическое агентство (DEA) пригласило оператора российского газопровода "Северный поток-2" - компанию Nord Stream 2 AG - поучаствовать в операции по извлечению объекта, обнаруженного рядом с газопроводом.

Это необходимо, чтобы понять природу объекта, говорится в опубликованном в четверг заявлении ведомства. DEA ожидает ответа от компании Nord Stream 2 AG, прежде чем приступить к операции.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия предлагала Дании проверить "Северные потоки" на наличие других взрывчаток, но ответ был неопределенным. Глава государства рассказал, что специалисты "Газпрома" обнаружили некий "столбик" на удалении примерно 30 километров от места взрыва. Не исключено, что это антенна для приема сигнала на приведение в действие взрывного устройства, уточняет РИА Новости.

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