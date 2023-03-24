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Губернатор Красноярского края отреагировал исчезновение сына из-под домашнего ареста

09:10
  • пятница
  • 24 марта 2023

По его словам, Артем Усс невиновен

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что ему неизвестно местонахождение его сына Артема, который сбежал из-под домашнего ареста в Милане.
Задержанный в Италии сын губернатора Усса объявлен в розыск в России

Видео комментария размещено в telegram-канале губернатора. По словам Усса, квартира, в которой сын находился под арестом, очень тщательно охранялась карабинерами, его периодически посещали ночью.

 "Меня как отца, конечно, очень беспокоит судьба сына, его местонахождение мне неизвестно, как и детали произошедшего", - сообщил Александр Усс.

Что касается юридической стороны дела, то губернатор уверен в невиновности сына.

Это не только мое мнение, но и мнение международной группы адвокатов, которые принимали участие в его защите", - напомнил губернатор.

Как сообщает итальянская газета Corriere della Sera, Артем Усс мог уже покинуть Италию. Сейчас итальянские следователи проверяют данные с камер наблюдения в жилом комплексе, где проживал Усс, а также с уличных камер.

В октябре американские власти выдвинули обвинения в уклонении от исполнения санкционных мер и отмывании денег в отношении пяти граждан России, а также двух нефтетрейдеров. В частности, обвинения предъявлены сыну губернатора Красноярского края Артему Уссу. Его отец считает обвинения надуманными.

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