"Сначала гул, потом два толчка": в Сочи произошло землетрясение

Пострадавших нет

В Сочи накануне вечером произошло землетрясение магнитудой 3,4.

Очаг залегал на глубине 10 километров. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Все объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, сообщили РИА Новости в ГУМЧС Краснодарского края.

Местные жители описали обстановку в городе в социальных сетях. "Сначала был нарастающий гул, потом два толчка", - передает их слова "Комсомольская правда".

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