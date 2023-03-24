"Сначала гул, потом два толчка": в Сочи произошло землетрясение

Пострадавших нет
В Сочи накануне вечером произошло землетрясение магнитудой 3,4.
Очаг залегал на глубине 10 километров. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Все объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, сообщили РИА Новости в ГУМЧС Краснодарского края.
Местные жители описали обстановку в городе в социальных сетях. "Сначала был нарастающий гул, потом два толчка", - передает их слова "Комсомольская правда".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"