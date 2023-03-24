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Российские войска вклинились в оборону противника у Макеевки

11:43
  • пятница
  • 24 марта 2023

Последние данные о ходе СВО

Российские войска пресекли попытку контрнаступления украинских неонацистов на Запорожском направлении. Артиллерия открыла массированный огонь по позициям противника. Уничтожены десятки целей, в том числе склады с боеприпасами и ангары с техникой. На сватовском направлении наши бойцы закрепились в районе села Макеевка. Продолжается наступление под Угледаром и в Марьинке.

До боевиков метров 300. В лесополосе их окопы и блиндажи. Подход десантно-штурмовой группы они заметили слишком поздно. Пытались подняться. Открыть встречный огонь. Но длинными очередями из пулеметов и выстрелами гранатометов бойцы ВДВ заставили неприятеля залечь обратно в траншеи.

Пока боевики прятались в укрытиях, к лесу подошла бронетехника. Залпы из башенных пушек почти в упор. Десантники бросились в атаку. Вот уже и позиции националистов. Головная группа осторожно осматривает землянки. Живых вроде никого. Рядом на тропе только тела убитых. Но на всякий случай, чтобы не нарваться на засаду, в каждый блиндаж по три пули.

Еще один подход к Макеевке, стратегически важному поселку в Луганской республике, открыт. Накануне российские войска начали штурм окраин Макеевки. И буквально вклинились в оборону противника на участке реки Жеребец.

Сегодня бронетехника и артиллерия обстреливают боевиков в глубине поселковой застройки. Освобождение Макеевки позволит усилить давление на ВСУ вдоль всего Луганского фронта. От Сватово и Кременной - до Красного Лимана.

На Донецком направлении самые тяжелы бои идут за Угледар. Городок на холме. Оттуда вся степь как на ладони. Поэтому артиллеристам приходится работать с отдаленных позиций. С расстояния, на котором боевики не могут использовать тепловизоры и мощную оптику. Брать Угледар в лоб сложно. В каждой подворотне у националистов спрятана бронетехника. Поэтому российские военные решили охватывать город со всех сторон. Одновременно отсекая линии снабжения националистов резервами.

Усиленно артиллеристы работали и по территории Авдеевского коксохимического комбината. Предприятие не работает. В нем уже давно обосновались боевики из 72-ой механизированной бригады ВСУ. А под землей в четырех глубоких бомбоубежищах националисты обустроили госпиталь, казармы, командный пункт и склад с боеприпасами. Впрочем, после артналета, как видно, уцелело не многое.

В Марьинке бойцы Первого Армейского корпуса отбили у националистов еще несколько домов в частном секторе. Продвинулись метров на 200. О плотности огня можно судить по разрушениям. И десяткам тел боевиков, которые их сослуживцы бросили при отступлении.

Дорога из Артемовска в поселок Хромово. Единственная артерия, по которой боевики еще могут уйти из города. На броне уже не вырваться. Остается только на машинах. Но, судя по кадрам и количеству взорванных пикапов и джипов ВСУ, уцелеть под огнем российских артиллеристов удается не многим.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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