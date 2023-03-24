"Рубикон перейден": в мире зреет раскол из-за санкций против России

Об этом пишут западные журналисты

Фантазия еврочиновников, которые сочинили уже 10 пакетов антироссийских санкций, похоже, иссякла. А потому в 11-м, по заявлению главы Еврокомиссии, будут представлены меры против обхода уже введенных. Но несмотря на внушительное количество ограничений, большинство стран мира выступают все же против рестрикций и за сотрудничество с Россией. Об этом написали журналисты издания "Форбс" в статье с говорящим заголовком "Рубикон перейден: Энергетический мир перевернулся с ног на голову":

"Бразилия, Китай, Индия и Южная Африка (члены блока БРИКС) разделяют непреодолимый интерес всех развивающихся стран к доступу к топливу, продовольствию и удобрениям, по которым Россия является "сырьевой сверхдержавой полного спектра", по самым низким ценам".

Однако в Европе политические интересы привыкли ставить выше интересов собственной экономики. Как результат - закрытие тысяч предприятий и народные протесты. Литовские фермеры принесли к зданию Сейма мешки с навозом, чтобы продемонстрировать, как пахнет грязная политика. Сельхозпроизводители недовольны падением закупочных цен на молочные продукты и отсутствием госфинансирования.

Зато средств на поддержку Украины почему-то хватает. Словакия передала ВСУ четыре истребителя, готовит еще 9. Риксдаг Швеции одобрил поставку вооружений на 604 миллиона долларов. Королевство собирается отправить танки, артиллерийские системы и боеприпасы. На полпути в Киев испанские "Леопарды". Ожидается, что к середине апреля украинские боевики получат всего более тысячи дополнительных единиц техники. На этом фоне разговоры о якобы принуждении Москвы к переговорам выглядят откровенно фальшиво. Об этом в своем крайне эмоциональном выступлении проговорилась даже ярая сторонница киевского режима премьер-министр Италии:

"Допустим, мы говорим о мире. Можете ли вы сказать мне, какие должны быть условия, при которых мы садимся за стол переговоров? Да или нет? Вот что я хочу от вас услышать, если мы серьезно говорим о мире. Потому что все остальное – это пропаганда, паразитирующая на суверенной нации и международном праве. И это безответственно".

То, что запад не привык брать ответственность за собственные слова, понятно было давно. Об этом заявили и в российском посольстве в Вашингтоне, комментируя бесконечные отказы США признавать свою причастность к подрывам на "Северных потоках". Между тем в расследовании вскрываются все новые факты. Дания обнаружила рядом с одной из труб неизвестный объект цилиндрической формы и в ближайшее время планирует поднять его на поверхность. Оператору газопровода уже предложили присоединиться к операции.

При этом ранее "Газпром" сообщал об обнаружении недалеко от места теракта другого предмета, похожего на антенну для подрыва. Кроме того, в районе, где была осуществлена диверсия, ранее находились датские и немецкие корабли. Однако вместо того, чтобы принять во внимание очевидные факты и провести реальное расследование, западные СМИ продолжают демонизировать Россию и Китай. Журналисты, точно по методичке, обвиняют коллег в очернении США и распространении якобы фейковых новостей.

Как выглядит эта самая демократия, хорошо известно. Второй год подряд "женщиной года" в США признали трансгендера. Титула удостоился депутат от Демократической партии Ли Финке. Он выступает за то, чтобы дети имели доступ к операциям по смене пола. В прошлом году награду завоевал помощник министра здравоохранения Рэйчел Левин. И, похоже, с такой правдой западное общество готово мириться куда охотней, чем с правдой своих политических оппонентов.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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