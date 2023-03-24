Крупнейшие города Франции охватил хаос

Массовые беспорядки не утихают

Более миллиона человек, выступающих против законопроекта о повышении пенсионного возраста, блокировали улицы, разбивали витрины магазинов и устраивали поджоги. Только в Париже - 200 возгораний. Ликвидировать их стало сложнее - ведь пожарные присоединились к манифестантам. В ходе столкновений ранения получили сотни жандармов.

Франция в огне. В одном только Париже 200 поджогов. На улицах баррикады, тысячи людей несут в руках зажженные файеры. Пожарные поначалу тушили возгорания, устроенные митингующими, но сегодня ночью встали с ними плечом к плечу. Вот так, в одночасье многие примкнули к рядам противников пенсионной реформы.

Несмотря на то, что и среди полицейских замечены те, кто переметнулся на сторону протестующих, большая их часть всё-таки осталась выполнять свою работу. И жандармы с митингующими не церемонятся. Действуют крайне жестко.

Во многих городах Франции парализована практически вся инфраструктура. Общественный транспорт работает с перебоями. Работники вышли на забастовки. Железнодорожное сообщение встало.

Поезда остановились не только из-за протестов машинистов. Митингующие выстроили баррикады и подожгли их прямо на железнодорожных путях. Вообще, поначалу мирные шествия очень быстро перерастают в акты вандализма и хулиганства.

Французский премьер-министр Элизабет Борн назвала неприемлемыми проявления насилия со стороны участников акций протеста. Эммануэль Макрон её поддержал. При этом отметил: жалеет лишь об одном - что властям не удалось лучше объяснить гражданам необходимость повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Вероятно, поэтому попробовал ответить согражданам всё сам во время интервью на одном из телеканалов. Однако телезрители заметили другое - как президент прямо во время эфира снимает под столом часы стоимостью 80 тысяч евро. Зачем он это сделал, непонятно. Возможно, хотя бы в этот момент попробовал попытаться быть ближе к народу. Но от этого градус возмущения в обществе только повысился.

Общенациональная забастовка длится уже без малого три месяца. И уходить с улиц протестующие не собираются. По подсчётам МВД, в акциях по всей стране принимают участие почти 2 миллиона человек. Половина из них приходится на Париж. Оппозиция их поправляет - бастуют не менее 8 миллионов.

В крупном французском городе Бордо митингующие подожгли здание мэрии. Это ответ на то, что местные власти поддержали Макрона. Сам же президент заявил, что, мягко говоря, ему всё равно, так как выдвигаться на новый президентский срок он больше не намерен.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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