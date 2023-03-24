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Собянин: Электронные благотворительные сервисы Москвы гарантируют адресную и эффективную помощь

11:55
  • пятница
  • 24 марта 2023

"Миллион призов" помог собрать уже более 200 млн рублей.

Мэр Сергей Собянин в своём блоге рассказал про электронные благотворительные сервисы, которые помогают москвичам, желающим сделать доброе дело.

Такие платформы сотрудничают с проверенными фондами и гарантируют адресное и эффективное использование средств. Например, на mos.ru можно передать пожертвование 74-м благотворительным организациям столицы, есть возможность подключить регулярный автоплатёж или организовать собственный сбор.

На другом популярном сайте "Миллион призов" можно приобрести вещи, сделанные подопечными фондов, или пожертвовать баллы, заработанные в "Активном гражданине" и других городских проектах. Сервис помог собрать уже более 200 миллионов рублей нуждающимся.

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