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В Петербурге проходит форум "Здоровое общество"

12:01
  • пятница
  • 24 марта 2023

Участвуют делегации из восьми стран

Площадка для диалога экспертного сообщества России и стран СНГ. В эти дни в Санкт-Петербурге проходит форум "Здоровое общество".

Цель мероприятия - укрепить сотрудничество в сфере здравоохранения, развития высоких технологий и фармацевтической отрасли на пространстве Содружества. В форуме участвуют делегации из восьми стран.

Деловая программа включает более 20 мероприятий и посвящена обсуждению актуальных вопросов системы здравоохранения. Кроме того, запланированы визиты в ведущие медцентры Петербурга для презентации достижений российской медицинской науки.

По его итогам будут намечены дальнейшие шаги взаимодействия, а ключевые темы получат продолжение на полях Петербургского международного экономического форума.

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Форум "Здоровое общество"
Форум "Здоровое общество"
Форум "Здоровое общество"
Форум "Здоровое общество"
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