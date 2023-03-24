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Федор Конюхов начал рекордный перелет на воздушном шаре

11:58
  • пятница
  • 24 марта 2023

Он пролетит три тысячи километров

На воздушном шаре через полстраны. Известный путешественник Федор Конюхов вновь бросает вызов стихии и мировым рекордам.

Сегодня рано утром он отправился в очередную экспедицию - трансконтинентальный перелет на аэростате. Цель - преодолеть 3 тысячи километров за 60 часов без остановок.

Вместе с Конюховым летит президент федерации воздухоплавательного спорта Иван Меняйло. Старт дали в городе Кировске Мурманской области. Место было выбрано не случайно. Это одна из самых северных и западных точек страны. В момент запуска там было минус 23. А в мороз шару легче взлететь, что особенно важно, учитывая вес баллонов с топливом почти в 5 тонн.

Финиш запланирован вечером в воскресенье в Красноярском крае. Таким образом должны быть установлены сразу два новых мировых достижения - по дальности и продолжительности беспосадочного перелета.

Федору Конюхову уже принадлежит абсолютный мировой рекорд в области воздухоплавания - самый быстрый полет вокруг света на воздушном шаре в 2016 году.

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Федор Конюхов перед началом экспедиции на воздушном шаре
Федор Конюхов перед началом экспедиции на воздушном шаре
Экспедиция Федора Конюхова на воздушном шаре
Экспедиция Федора Конюхова на воздушном шаре
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