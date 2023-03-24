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Появилось видео крупного пожара в НПК в Свердловской области

11:53
  • пятница
  • 24 марта 2023

Сведений о пострадавших не поступало

Крупный пожар в Свердловской области. Горит научно-производственный комплекс в городе Арамиль. Площадь возгорания достигла 4 тысяч квадратных метров.

Как сообщили в МЧС, произошло обрушение стены здания. Над местом ЧП в небо поднимаются черные клубы дыма, видны языки пламени. Рядом находится склад с горючей жидкостью, что существенно осложняет работу спасателям.

В тушении огня участвуют около 70 человек, задействованы два десятка единиц спецтехники. На месте развернут оперативный штаб. Информации о пострадавших не поступало. Известно, что до прибытия пожарных из корпусов самостоятельно эвакуировались 110 человек.

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