От Райффайзен Банка потребовали уйти из России

Австрийские чиновники недовольны

Европейский центральный банк (ЕЦБ) потребовал от австрийской банковской группы Райффайзен Банк (Raiffeisen Bank) закрыть свой бизнес в России.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Напряжение со стороны европейского регулятора возникло после визита неназванного высокопоставленного американского чиновника в Вену в прошлом месяце.

ЕЦБ не требует немедленного ухода RBI из России, однако настаивает на предоставлении плана действий в этом направлении. В частности, банк могут выставить на продажу или закрыть его российское подразделение.

Австрийские чиновники сочли действия ЕЦБ необоснованным вмешательством, уточняет агентство.

Банк Raiffeisen работает в России с 1996 года. Сейчас Raiffeisen используется многими западными государствами и компаниями для финансирования текущей деятельности в России.

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