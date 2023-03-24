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От Райффайзен Банка потребовали уйти из России

10:14
  • пятница
  • 24 марта 2023

Австрийские чиновники недовольны

Европейский центральный банк (ЕЦБ) потребовал от австрийской банковской группы Райффайзен Банк (Raiffeisen Bank) закрыть свой бизнес в России.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Напряжение со стороны европейского регулятора возникло после визита неназванного высокопоставленного американского чиновника в Вену в прошлом месяце.

 ЕЦБ не требует немедленного ухода RBI из России, однако настаивает на предоставлении плана действий в этом направлении. В частности, банк могут выставить на продажу или закрыть его российское подразделение.

Австрийские чиновники сочли действия ЕЦБ необоснованным вмешательством, уточняет агентство.

Банк Raiffeisen работает в России с 1996 года. Сейчас Raiffeisen используется многими западными государствами и компаниями для финансирования текущей деятельности в России.

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