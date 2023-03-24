КНДР испытала подводный беспилотник

Дрон оснащён ядерным зарядом

Беспилотник, способный вызвать радиоактивное цунами, испытала КНДР. Об этом сообщило государственное радио "Голос Кореи".

Речь идёт о подводном аппарате, который оснащён ядерным зарядом. Он может уничтожить не только группировку кораблей условного противника, но и целый порт.

По данным СМИ, испытания прошли 21 марта на восточном побережье Северной Кореи. Дрон находился под водой почти 60 часов на глубине 150 метров, постоянно маневрировал и, когда достиг заданной цели, произвёл подрыв.

Учениями руководил лично Ким Чен Ын. Как отмечают СМИ, лидер КНДР строго предупредил Вашингтон и Сеул о необходимости прекратить военные манёвры в районе Корейского полуострова.

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