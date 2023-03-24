Собянин: БКЛ метро развивает не только транспортную систему, но и экономику столицы

Каждый рубль из бюджета, вложенный в БКЛ, принесет почти в семь раз больше инвестиций

Большая кольцевая линия (БКЛ) метро развивает не только транспортную систему, но и экономику столицы. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Вокруг новых станций растут целые микрорайоны: возводятся жилье, коммерческие и социальные объекты. Недвижимость даст городу налоговые доходы - и уже в следующем году БКЛ окупится", - отметил он.

По словам мэра, каждый рубль из бюджета, вложенный в БКЛ, принесет почти в семь раз больше инвестиций. При этом на закупку поездов был взят федеральный инфраструктурный бюджетный кредит.

"Часть средств на строительство БКЛ мы привлекли через "зеленые" облигации Москвы. Доходы от них идут только на экологические проекты. БКЛ, безусловно, один из них: многие москвичи отказываются от личных машин в пользу экологичного и пунктуального метро", - добавил Собянин.

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