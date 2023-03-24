Генерала и полковника ФТС задержали за взятку

Возбуждено дело

В Москве задержали высокопоставленных сотрудников Федеральной таможенной службы (ФТС).

Речь идет о заместителе начальника Центрального таможенного управления генерала Александре Беглове и начальнике центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни полковник Александре Алееве.

"По подозрению во взяточничестве задержаны замначальника Центрального таможенного управления Александр Беглов и начальник специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александр Алеев", - сказал собеседник агентства ТАСС.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители в ходе обысков в кабинетах таможенников изъяли 40 миллионов рублей, пишет РЕН ТВ. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения.

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