В России с коронавирусом госпитализированы 1390 человек

Скончались 35 пациентов

За сутки в России госпитализированы 1390 заболевших коронавирусом. Об этом в пятницу, 24 марта, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 12493 новых случая заражения. Выздоровели за сутки 13443 человека, скончались 35 пациент с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 1780 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 134. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 1383 человека, в Московской области – 259.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 22562888 случаев заболевания, зарегистрировано 397009 летальных исходов.

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