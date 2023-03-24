Это контрпродуктивный выбор

Молдавия сделала выбор в пользу антироссийской истерии.

С таким заявлением в пятницу, 24 марта, выступила официальный представитель МИД Мария Захарова. Кишинев не открыт к диалогу с Москвой и не стремится к нему.

Захарова напомнила, что на днях молдавский президент Майа Санду рассказала о якобы "агентах Кремля", которые хотят "принести войну в ее страну".

"В этот же день, выступая на телевидении, она со ссылкой на разрекламированное Западом юридически ничтожное решение Международного уголовного суда дошла до прямой клеветы, утверждая, будто российское руководство "лично виновно в военных преступлениях, совершенных на Украине", - рассказала дипломат РИА Новости.

В МИД подчеркнули, что оба этих заявления не соответствуют действительности.

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