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В Перми "Газель" полностью провалилась под асфальт

12:09
  • пятница
  • 24 марта 2023

Пассажиры успели выскочить из салона

Пассажирская "Газель" провалилась под асфальт в Перми.

Инцидент произошел на выезде с улицы Подлесной на шоссе Космонавтов. Сначала ушла под землю только передняя часть машины, но потом провал расширился, и машина полностью скрылась в яме.   

Пассажиры успели покинуть салон, водитель не пострадал, передает РИА Новости. "Газель" получила механические повреждения.

После ДТП на улице Подлесной и ближайших улицах образовались пробки. На месте работают сотрудники полиции.

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