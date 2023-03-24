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Путин обсудил с Совбезом радиоэлектронную промышленность

14:40
  • пятница
  • 24 марта 2023

Совещание прошло по видеосвязи

Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на период до 2030 года обсудили сегодня постоянные члены Совета безопасности России.

Оперативное совещание по видеосвязи из Кремля провёл Владимир Путин. В дискуссии приняли участие председатель правительства, спикеры обеих палат парламента, главы силовых ведомств, а также министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Как отметил президент, внимание к этому вопросу высокое. Идёт интенсивная работа со стороны правительства.

"У нас с вами сегодня очень важный вопрос, он носит абсолютно фундаментальный характер – речь идёт о развитии электронной и радиоэлектронной промышленности на период до 2030 года", - отметил Путин.

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