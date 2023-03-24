Собянин рассказал о ходе строительства Северного дублера Кутузовского проспекта

Дублер улучшит транспортное обслуживание полумиллиона горожан

В этом году в Москве планируют завершить строительство Северного дублёра Кутузовского проспекта. Ход работ сегодня оценил мэр столицы Сергей Собянин. Новая магистраль позволит значительно улучшить транспортную ситуацию на западе города. В среднем водители смогут экономить в пути до 17 минут.

12 путепроводов и эстакад, тоннель и мост через Москву-реку - это новая вылетная магистраль столицы. Общая протяжённость Северного дублёра Кутузовского проспекта со всеми съездами и искусственными сооружениями - более 20 километров.

Новая шестиполосная вылетная магистраль пройдёт от делового центра "Москва-Сити" и Третьего транспортного кольца до транспортной развязки на пересечении МКАДа с Молодогвардейской улицей и далее выйдет на северный обход города Одинцово. Сюда перейдет часть потоков машин с Можайского шоссе, МКАДа и самого Кутузовского проспекта - и дорожная ситуация во всей западной части Москвы улучшится.

"Дорожная инфраструктура, которая реализуется впервые в России за счет частного инвестора 100%. Город делает свою работу, связанную с инженерными сетями, с улично-дорожной сетью, которая примыкает к дублеру. В целом, это такой большой инвестиционный проект. Москва получит проезд от обхода Одинцова - платной дороги - непосредственно прямо к Сити", - рассказал Сергей Собянин.

Строительство развернуто на всем протяжении магистрали. Эстакады пройдут над Рублёвским шоссе и железной дорогой, а также над Минской улицей. На пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца строят многоуровневую транспортную развязку. Завершением магистрали станет вантовый мост через Москву-реку. Дублер откроют уже в этом году. Здесь предусмотрена система оплаты проезда онлайн, такая же, как на ЦКАД.

"Особенностью данной дороги будет безбарьерная система взимания оплаты. Практически на всем протяжении будут установлены видеокамеры и будет контролироваться процесс именно движения автомобилей", - рассказал Игорь Марков, руководитель Управления строительства компании – заказчика.

Северный дублёр Кутузовского проспекта улучшит транспортное обслуживание жителей районов Кунцево, Можайский, Фили-Давыдково, Филёвский Парк, Дорогомилово, Пресненский, где живет больше полумиллион человек. За счёт создания альтернативного пути от М-1 до "Москва-Сити" перепробег автотранспорта сократится на 3 километра, а время в дороге – в среднем на 17 минут.

Елена Сахно, Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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