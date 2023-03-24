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Специалисты "Россетей" подготовились к периоду паводка

15:03
  • пятница
  • 24 марта 2023

Завершены противоаварийные тренировки диспетчерского оперативного персонала

Готовы к любым неожиданностям. В ближайшие дни из-за весенних дождей и плюсовой температуры в Москве будет активно таять снег. Во многих районах он полностью сойдёт уже к понедельнику.

К пропуску паводковых вод все готово. На круглосуточное дежурство переведены коммунальные и дорожные службы. Специалисты Россетей также провели необходимые профилактические работы в подземных коллекторах. Они осмотрели те кабельные сооружения, которые попадают в зону возможного затопления. Там тщательно проверили состояние системы водоотведения и автоматику, которая фиксирует протечки на объектах.

"Выполнены также противоаварийные тренировки диспетчерского оперативного персонала. Сигнал отсюда из коллектора приходит на диспетчерский пульт "Россети Московский регион" и диспетчер направляет оперативно-выездные бригады для проверки состояния систем водоотлива", - рассказал Константин Бнагов, начальник управления кабельных линий электропередачи компании "Россети Московский регион".

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Специалисты осматривают коллектор
Специалисты осматривают коллектор
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