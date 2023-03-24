В ГКБ им. Юдина проводят уникальные операции по реплантации конечностей

Там установлено самое современное оборудование

Десятки часов ювелирной работы! В больнице имени Юдина спасают не только жизни пациентов, но и их конечности. Почти каждый день туда привозят людей, которые по той или иной причине остались без пальцев, кисти руки или части стопы. И тут в дело вступают микрохирурги. Их задача не просто пришить конечность, но сделать всё возможное, чтобы она могла полностью восстановиться.

Перевязки, рентген-контроль, а еще Станислав ежедневно методично разрабатывает пальцы. Чувствительность к ним пока еще не вернулась. Но они уже могут двигаться. И это самое настоящее чудо, считает Станислав. Он из Смоленска, травму получил на работе - во время монтажа рекламной конструкции.

"Монтировали рекламный щит, я находился снизу, крутил гайки, и так случилось, что те, кто монтировал сверху его - он не удержался и упал вниз, и мне перерубило кисть", - рассказал Станислав.

И повезло, что коллеги тогда не растерялись. Сделали всё возможное в этой ситуации. Врачи скорой помощи остановили кровотечение, обработали ампутированную часть кисти, специальным образом загерметизировали её. И из Смоленска срочно перевезли Станислава в Москву, в больницу имени Юдина. Операция длилась почти 14 часов.

"Мы выполняем остеосинтез, мы выполняем шов сухожилий, сгибателей-разгибателей, мы выполняем шов нервов, и мы выполняем шов и артерий, и вен, восстанавливаем артериальный приток и отток, работаем со всеми поврежденными элементами", - рассказал Виктор Мельников, руководитель Центра хирургии кисти и реконструктивной микрохирургии ГКБ им. С.С. Юдина.

У Муртазали Магомедова из Махачкалы - своя драматичная история. Неудачно орудовал циркулярной пилой. В результате практически остался без кисти, она держалась лишь на кожном мостике - в два сантиметра. Были повреждены нервы, сухожилия, связки и сосуды. Первую помощь ему оказали еще в Дагестане, но, чтобы спасти руку, настоятельно рекомендовали лететь в столицу.

"Нами была выполнена реплантация - то есть присоединение, пришитие, восстановление кисти на её родное место. Рука сейчас кровоснабжается, всё хорошо, мы начинаем реабилитацию и планируем пациента отпускать на амбулаторное лечение, за его руку мы в данном случае не беспокоимся", - пояснил Антон Иванов, кистевой хирург, травматолог-ортопед Центра хирургии кисти и реконструктивной микрохирургии ГКБ им. С.С. Юдина.

В этот Центр больницы имени Юдина стремятся попасть пациенты со всей страны. Здесь работают круглосуточно, сложнейшие многочасовые операции проводят и ночью. Оборудование - самое современное.

"Пересаживаем комплексы тканей, пальцы со стопы на кисть, суставы, кожу, мышцы, кости, все пересаживается с восстановлением кровоснабжения, с наложением микрохирургических сосудистых анастамозов, и это позволяет добиться гораздо более хороших функциональных и эстетических результатов у наших пациентов", - отметил Виктор Мельников.

Удачная реплантация, которая была проведена Станиславу и Муртазали, безусловно, лишь начало пути. Каждому из них еще предстоит длительная реабилитация. Но по опыту специалистов Центра - если теперь уже сам пациент будет проявлять чудеса настойчивости и упорства - восстановить все функции кисти возможно.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"