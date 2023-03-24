В Москве начался сезон электросамокатов

Парк техники растет с каждым годом

Самокат - давно не развлечение, а средство передвижения по мегаполису. Средняя поездка в Москве - от 3 до 7 километров и не дольше 15 минут.

"В прошлом году жители города совершили 23 млн поездок, в городе работали 40 тысяч самокатов, и это в три раза больше, чем в 2021 году. Уже к началу лета в городе будет работать 60к самокатов. Преимущественно, это территории новых районов: ТиНАО, Зеленоград. Мы видим, что там такая же потребность в развитии транспортной инфраструктуры, как и в центре", - рассказал Алексей Митяев, заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Сегодня официально стартовал сезон электросамокатов. Главное - знать правила, которые уже вступили в силу. Сейчас самокаты - это средства индивидуальной мобильности. Если его масса меньше 35 кг, допустимая скорость - 25 км/ч. Ездить можно по велодорожкам и тротуарам - но здесь приоритет пешеходам.

"В марте этого года вступили в силу поправки в ПДД. В этой связи мы, как и в прошлом году, подготовили внятные и понятные памятки и инструкции, которые пользователь сможет увидеть - как перед первой поездкой, так и сможет к ней вернуться в любой удобный момент - это будут простые и красивые картинки", - рассказал Александр Новолокин, руководитель направления по работе с органами власти Яндекс Go.

На любом электросамокате можно передвигаться по правому краю проезжей части - но на дорогах ограничение скорости до 60 км. Предусмотрены и штрафы: 800 рублей за езду вдвоём на одном самокате, 1000 - за выезд на дорогу с ограничением по скорости 60 км/час, от 1000 до полутора - за езду в нетрезвом виде и причинение вреда здоровью по неосторожности.

"Создаётся инфраструктура, создаётся большее количество парковок, увеличиваются зоны с тем, чтобы каждый москвич мог взять самокат где-то поблизости от себя и доехать по любому необходимому ему адресу. Сейчас в Москве созданы для этого все условия, и в течение сезона они будут только увеличиваться", - рассказал Денис Балакирев, пресс-секретарь компании "WHOOSH".

"В этом году у нас большие планы на развитие велоинфраструктуры и на развитие зелёного кольца, которое объединит все парки города. В этом году мы организуем порядка 85 улиц, появятся полосы на 85 улицах: часть в постоянном, часть во временном пользовании", - отметил Магомед Колгаев, заместитель руководителя Центра организации дорожного движения.

Продолжатся образовательные программы в школах для подростков с 14 лет, передвигаясь на личном самокате, они становятся полноправными участниками дорожного движения. Также появится отдельный ситуационный центр, который будет заниматься только поездками на средствах индивидуальной мобильности.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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