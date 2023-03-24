МХТ им. Чехова приготовил спектакль по повести Стругацких

Режиссёр постановки - Андрей Гончаров

Джин научных экспериментов вырвется на свободу! Сегодня вечером в МХТ им. Чехова! Там представят премьеру спектакля "Далёкая Радуга".

В основе - фантастическая повесть Стругацких. Зрители перенесутся в начало 23-го века, на, как кажется, идеальную планету Радуга. Физики поглощены экспериментами с энергетической волной. Однажды она выходит из-под контроля, уничтожая всё живое. Катастрофа неминуема. И героям необходимо выбрать, кого спасти: детей или учёных - носителей информации. Создать Эдем так и не получилось. Почему? Свой ответ предлагает режиссёр постановки Андрей Гончаров.

"Это все произошло изнутри этого социума, то есть инициировано теми людьми, которые и являются создателями этого идеального мира", - сказал он.

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