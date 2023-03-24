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В Москве спасли котенка, застрявшего в днище автомобиля

15:10
  • пятница
  • 24 марта 2023

Его передали хозяину

Механик что ли? На юге Москвы вытащили котёнка, который застрял в днище автомобиля. Как и, главное, зачем он туда залез, непонятно. Может, хотел починить деталь?

Отчаянное мяукание, доносившееся от припаркованной легковушки, услышали прохожие и вызвали пожарно-спасательный отряд. Когда те приподняли машину, они увидели крохотное существо, которое было крепко зажато между трубами. Чтобы вызволить зверя из западни, пришлось поднимать машину и снимать защиту. Спасённого котёнка передали хозяину.

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Спасение котенка
Спасение котенка
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