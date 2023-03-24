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Кремль не будет участвовать в акции "Час Земли" в этом году

12:49
  • пятница
  • 24 марта 2023

WWF признан в России иноагентом

Кремль в этом году не планирует присоединяться к экологической акции "Час Земли" 25 марта, во время которой на крупных объектах традиционно отключают подсветку.

Решение связано с тем, что организатор акции World Wildlife Fund (WWF) признан в России иноагентом, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В этом году мы приняли решение воздержаться от участия в этой акции. Это связано как раз с тем, что они (организатор акции - Всемирный фонд дикой природы – прим. ред.) стали иноагентами", - объяснил представитель Кремля (цитата по ТАСС)

"Час Земли" - ежегодное международное мероприятие, которое проводится с 2007 года в последнюю субботу марта. Участники акции на один час (с 20:30 до 21:30 по местному времени) выключают свет в жилых зданиях, а также подсветку известных городских построек и памятников. Акция не распространяется на уличное освещение, аэронавигационные огни, светофоры.

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