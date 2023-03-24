Собянин: Искусственный интеллект научился определять признаки ишемического инсульта

Нейросети помогают медикам искать патологии по 20 направлениям

Искусственный интеллект теперь находит признаки ишемического инсульта и помогает московским врачам быстрее поставить диагноз. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, нейросети помогают столичным медикам искать патологии по 20 направлениям.

"Меньше чем за год их количество увеличилось вдвое. Теперь врачам проще определить рак легких, COVID-19, ишемическую болезнь сердца, рак молочной железы и другие заболевания", - отметил Собянин.

Центр диагностики и телемедицины тестирует технологии компьютерного зрения уже в течение трех лет. За это время в силу вступили десять оригинальных национальных стандартов по применению ИИ в здравоохранении, добавил мэр.

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