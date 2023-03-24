В Киево-Печерской лавре отказались выполнять указание о выселении монахов

Братия обратилась к Зеленскому

Киево-Печерская лавра не будет выполнять указание о выселении монахов, несмотря на требования властей.

Об этом в своем видеообращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому наместник монастыря митрополит Павел.

По его словам, предложение "поселиться в лавре" монахи в свое время получили по решению Верховного совета и кабмина, а не Минкультуры. Указания кабинета министров о разрыве договоров не было.

"Сегодня мы получили предписание, что мы должны выселиться из 34-го корпуса. Я ответил, что этого не будет, но не только из 34-го, но и из других корпусов, потому что нет указания кабинета министров о разрыве договоров, нет указания президента", - сказал митрополит (цитата по РИА Новости).

наместник монастыря подчеркнул, что Минкультуры Украины и руководству национального заповедника "Киево-Печерская лавра" нужно перестать сеять зло.

"Эта вражда, которую они сегодня сеют, не принесет добра", - заключил митрополит Павел.

Ранее стало известно, что Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра" (подконтролен Минкультуры Украины – прим. ред.) обязал священнослужителей канонической УПЦ покинуть здания. С 29 марта монастырь переходит в государственную собственность.

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