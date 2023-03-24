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Песков заявил, что "никто не поседел" от поездки Путина в Мариуполь

13:24
  • пятница
  • 24 марта 2023

На прошлой неделе президент неожиданно приехал в город

Президент России Владимир Путин решил лично проверить ситуацию в Мариуполе, так как для него контроль новых регионов является важной задачей.
Визит Владимира Путина в Мариуполь. Главное

Об этом в пятницу, 24 марта, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Внеплановый визит в Мариуполь является вполне естественным желанием, чтобы лично посмотреть на этот процесс.

Он всегда старается обеспечить многообразие источников информации… И развитие и восстановление новых территорий — это архиважная задача, которая находится под контролем президента", - сказал представитель Кремля (цитата по РИА Новости).

Отвечая на вопрос журналистов, не поседел ли никто в Кремле от решения Путина приехать в Мариуполь, Песков сказал: "Никто не поседел".

Владимир Путин был в Мариуполе вечером 18 марта и в ночь на 19 марта. Президент прилетел в город на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов, совершая остановки, сообщал Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин.

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