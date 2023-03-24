Роспотребнадзор оценил вероятность угрозы эпидемии сибирской язвы

Болезнь не передается от человека к человеку

Сибирская язва у пациентов в Подмосковье по результатам лабораторных исследований не подтвердилась.

Как ранее стало известно, оба госпитализированных прибыли на территорию Московской области из Чувашии. В ходе лабораторных исследований образцов крови пациентов возбудителя сибирской язвы не нашли.

"В ходе лабораторных исследований образцов крови двух пациентов, поступивших в лечебные учреждения Подмосковья с подозрением на сибирскую язву, возбудитель указанного заболевания не выявлен", - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора (цитата по РИА Новости).

В надзорной службе еще раз напомнили россиянам, что угроза эпидемического распространения болезни исключена, так как сибирская язва не передается от человека к человеку.

На данный момент три случая заражения сибирской язвой зафиксированы в деревне Старое Акташево в Цивильском округе Республики Чувашия, там ввели карантин. Мужчина забил больного быка, порезался, заболел сам и заразил супругу. Шкуру и мясо он продал, кому – неизвестно, передает telegram-канал Mash. По словам властей, угрозы жизни заболевших нет.

Сибирская язва – это опасное инфекционное заболевание, вызываемое бактериями Bacillus anthracis. Основные хозяева возбудителя сибирской язвы – травоядные сельскохозяйственные и дикие животные. У человека болезнь протекает молниеносно, преимущественно в карбункулезной форме. Характеризуется интоксикацией, развитием серозно-геморрагического воспаления кожи, лимфатических узлов и внутренних органов.

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