Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака

Творческих людей ждет удача

Овны

Понедельник бумажных дел: Меркурий призывает вас погрузиться в буквы и цифры. Пересмотрите документы, оплатите счета, проверьте правильность данных.

Тельцы

Деньги придут от деятельности, которую вы ведете в одиночку. Фрилансерам, самозанятым и бизнесменам сегодня стоит активизироваться.

Близнецы

Во второй половине дня Луна в вашем знаке составит идеальное трио с Меркурием и Юпитером. Делайте в это время самые важные звонки и дела, если хотите преуспеть.

Раки

Марс делает первые шаги по вашему знаку, давая вам возможность наблюдать, какие процессы он начинает. Обратите внимание на события и свои желания – за ними будущее!

Львы

Солнце, как добрый и мудрый папа, поддерживает вас сегодня во всем. Занимайтесь делами, которые всецело зависят от вашего настроения и самочувствия.

Девы

Отличный день для карьеристов, бизнесменов и финансистов. Весьма перспективная неделя начинается, стартуйте, отбросив неуверенность - у вас все получится!

Весы

Вам предлагается какой-то вариант сотрудничества и, скорее всего, от женщины. У вас может появиться новая подруга, коллега или партнерша, с которой будет легко.

Скорпионы

Вы в хорошей физической форме и готовы трудиться. Вспомните, что даже самые глобальные проекты состоят из мелких дел, именно им стоит посвятить день.

Стрельцы

Удача ждет на этой неделе представителей знака, связанных с творчеством, индустрией красоты или развлечений. Остальным стоит внести в любое дело побольше креатива.

Козероги

Дела домашние не заканчиваются даже с наступлением рабочей недели! Вам придется совмещать работу и контроль над какими-то процессами, идущими у вас дома.

Водолеи

Как вам живется с новым соседом Плутоном? Надеемся, вы уже начали к нему привыкать и сегодня начнете воплощать свои амбициозные планы: день для это подходящий.

Рыбы

Не стесняйтесь искать выгоду и пытаться заработать побольше - это не ваша идея, а Юпитера и Меркурия! Они дают вам возможность поднять свои доходы.

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