Минобороны рассказало о последствиях применения снарядов с обедненным ураном

Они нанесут непоправимый вред украинцам и АПК страны

Применение на Украине снарядов с обедненным ураном нанесет непоправимый вред военнослужащим ВСУ и обрушит сельхозэкспорт с Украины на десятилетия.

Об этом в пятницу, 24 марта, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Попадание в организм радиационной пыли несет серьезную опасность - накапливаясь в организме, урановая пыль приводит к изменению внутренних органов, а также к раку.

"Потоки альфа-излучения от мелких частиц урана, осевших в верхних и нижних дыхательных путях, легких и пищеводе вызывают развитие злокачественных опухолей. Накапливаясь в почках, костной ткани и печени урановая пыль приводит к изменению внутренних органов", - заявил генерал (цитата по РИА Новости).

Кроме того, снаряды с ураном заразят посевные площади на Украине, а через автотранспорт радиоактивные вещества будут разнесены на территорию вне зоны боевых действий.

"Это нанесет колоссальный экономический ущерб агропромышленному комплексу Украины, прежде всего растениеводству и животноводству, обрушив любой экспорт сельскохозяйственной продукции с территории Украины на многие десятилетия, если не на столетия, в будущем", - пояснил Кириллов.

В Минобороны подчеркнули, что страны Запад прекрасно знают о последствиях применения снарядов с обедненным ураном.

Во вторник замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди пообещала передать Киеву вместе с танками Challenger снаряды с сердечником из обедненного урана. Президент России Владимир Путин пообещал ответить на этот шаг.

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