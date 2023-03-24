ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны рассказало о последствиях применения снарядов с обедненным ураном

13:51
  • пятница
  • 24 марта 2023

Они нанесут непоправимый вред украинцам и АПК страны

Применение на Украине снарядов с обедненным ураном нанесет непоправимый вред военнослужащим ВСУ и обрушит сельхозэкспорт с Украины на десятилетия.
Экологическая катастрофа: что из себя представляют снаряды с обедненным ураном

Об этом в пятницу, 24 марта, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Попадание в организм радиационной пыли несет серьезную опасность - накапливаясь в организме, урановая пыль приводит к изменению внутренних органов, а также к раку.

"Потоки альфа-излучения от мелких частиц урана, осевших в верхних и нижних дыхательных путях, легких и пищеводе вызывают развитие злокачественных опухолей. Накапливаясь в почках, костной ткани и печени урановая пыль приводит к изменению внутренних органов", - заявил генерал (цитата по РИА Новости).

Кроме того, снаряды с ураном заразят посевные площади на Украине, а через автотранспорт радиоактивные вещества будут разнесены на территорию вне зоны боевых действий.

"Это нанесет колоссальный экономический ущерб агропромышленному комплексу Украины, прежде всего растениеводству и животноводству, обрушив любой экспорт сельскохозяйственной продукции с территории Украины на многие десятилетия, если не на столетия, в будущем", - пояснил Кириллов.

В Минобороны подчеркнули, что страны Запад прекрасно знают о последствиях применения снарядов с обедненным ураном.

Во вторник замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди пообещала передать Киеву вместе с танками Challenger снаряды с сердечником из обедненного урана. Президент России Владимир Путин пообещал ответить на этот шаг.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Военнослужащие армии России
Военнослужащие армии России
Военнослужащие Великобритании
Военнослужащие Великобритании
Поставки оружия Украине
Поставки оружия Украине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.