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Шойгу наградил военнослужащих, отразивших атаку беспилотников в Севастополе

14:23
  • пятница
  • 24 марта 2023

Торжественная церемония прошла в Национальном центре управления обороной

Пример самоотверженности, верности долгу и присяге - министр обороны Сергей Шойгу наградил военнослужащих Черноморского флота, отразивших атаку беспилотников в Севастополе, передает "ТВ Центр".

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Торжественная церемония прошла в Национальном центре управления обороной. Глава ведомства вручил старшему матросу Марине Фалеевой и главному старшине Татьяне Целуйко ордена Мужества и поблагодарил их за образцовую службу.

Заслуженной награды также удостоен начальник дежурной службы, капитан 3 ранга Владимир Горбань.

Утром 22 марта киевский режим попытался осуществить теракт на кораблях Черноморского флота и гражданских судах, находящихся на севастопольском рейде. Благодаря оперативности и находчивости наших военных вражеские дроны были уничтожены прицельным огнем из стрелкового оружия.

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