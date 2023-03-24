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Ужин Карла III с Макроном перенесли из-за беспорядков

14:45
  • пятница
  • 24 марта 2023

Новая дата пока неизвестна

Визит короля Великобритании Карла III во Францию перенесли в связи с демонстрациями в республике против пенсионной реформы.
Крупнейшие города Франции охватил хаос

Карл III намеревался посетить Францию с 26 по 29 марта, встретиться с президентом республики Эммануэлем Макроном, с которым был запланирован ужин в Версале, пишет Daily Mirror. Эта поездка должна была стать первым зарубежным визитом британского монарха с момента вступления на престол в сентябре. Однако ее решили перенести из соображений безопасности.

В Елисейском дворце объяснили перенос визита необходимостью "иметь возможность принять Карла III в условиях, соответствующих дружественным отношениям двух стран". Новая дата поездки пока неизвестна.

По Франции идет волна демонстраций и беспорядков в связи с принятием решения о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для сохранения прежнего уровня жизни и получения пенсий на фоне кризиса французам придется больше работать.

На улицы вышли многомиллионные толпы людей. Почти 200 человек арестованы, полторы сотни сотрудников правоохранительных органов получили ранения.

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