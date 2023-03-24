ВСУ потеряли свыше 380 солдат за сутки на донецком направлении

А также более 15 единиц техники

Российские военнослужащие уничтожили свыше 380 украинских солдат на донецком направлении за сутки.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 380-ти украинских военнослужащих", - говорится в сводке ведомства.

Кроме того, ВС России уничтожили один танк, две боевые машины пехоты, десять автомобилей, пикап, а также две самоходные гаубицы "Гвоздика".

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