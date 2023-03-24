"Леруа Мерлен" продаст все свои магазины в России

Сделка должна быть одобрена российским регулятором

Владеющая брендом Leroy Merlin французская компания Adeo приняла решение о продаже своих магазинов строительных материалов в России местному менеджменту, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фирмы.

"После более чем 18 лет деятельности в России передача контроля над "Леруа Мерлен" местному руководству должна сохранить рабочие места для 45 тыс. сотрудников", - сказано в публикации.

Сделка при этом должна быть одобрена российским регулятором.

Группа компаний ADEO ранее приостановила новые инвестиции в России.

Leroy Merlin специализируется на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Первый магазин сети в России был открыт в 2004 году в Московской области. Сеть компании в стране объединяет 107 гипермаркетов в 62 городах.

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