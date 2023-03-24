Вечные последствия: главное из брифинга Минобороны о снарядах с ураном

Запад ранее использовал такие боеприпасы в Ираке и в бывшей Югославии

О том, чем опасны боеприпасы с обедненным ураном, которые Великобритания собирается передать Киеву, начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов объясняет буквально на пальцах. За всю историю подобный тип снарядов применяли только страны НАТО - в Югославии в 1999 году и во время двух компаний в Ираке. Последствия тех атак обе страны ощущают до сих пор.

"Сложившаяся радиационная обстановка в городе Фаллуджа была значительно хуже, чем в городах Хиросима и Нагасаки после ядерных бомбардировок США. Этот город до сих пор называют вторым Чернобылем", - отметил Кириллов.

В Ираке НАТО применило свыше 300 тонн снарядов с обедненным ураном. В Югославии цифры были скромнее. Однако это не помогло избежать кратного роста числа онкологических заболеваний среди населения. Белград пытался судиться, требуя компенсацию. Тем же путем пошел и Багдад, так и не добившись от Запада ни денег, ни извинений. В западной прессе эта тема как будто под запретом, но некоторые СМИ все-таки позволяют себе проводить параллели.

"Великобритания собирается поставить на Украину бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран. Запад уже использовал такие боеприпасы в Ираке и в бывшей Югославии - с катастрофическими последствиями для здоровья людей. Тысячи оказавшихся рядом с зоной применения этих боеприпасов заболели лейкемией и другими смертельными онкологическими недугами", - говорится в одной из статей.

В НАТО заявляют, что не видят опасности в применении таких снарядов. Хотя в докладе главного военно-медицинского инспектора Италии сообщается о том, что у почти 5 тысяч итальянских солдат, служивших на Балканах и в Ираке, были выявлены злокачественные опухоли различного типа. Исследования на тему влияния боеприпасов с обедненным ураном на экологию и здоровье человека проводили и в США. Выводы однозначны.

"В итоговом отчете института экологической политики армии США конгрессу в 1994 году "Последствия для здоровья человека и окружающей среды использования армией США боеприпасов с обедненным ураном" говорится, что "технологий снижения токсичности обедненного урана не существует". Очистка районов применения боеприпасов с обедненным ураном крайне затруднена", - подчеркнул Кириллов.

На этом фоне решение Великобритании передать подобные боеприпасы Украине выглядит по меньшей мере издевательским. А заявления НАТО, оправдывающие данный шаг, лицемерными. Тем более озвучено оно был фактически в канун годовщины бомбардировок Югославии. Ту операцию в альянсе цинично называли "Ангелом милосердия". И проводилась она без мандата ООН, что являлось нарушением международного права, которым НАТО сейчас пытается прикрываться.

На самом деле судьба Украины и уж тем более ее жителей никого на Западе не волнует. В том числе и президента Зеленского, который дал добро на использование урановых снарядов, прекрасно понимая, что и почва, и вода в районах их применения будут заражены на долгие годы. А ведь это - самые плодородные украинские земли.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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