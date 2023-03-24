Польские яйца, литовский навоз: европейцы выходят на акции протеста

В Германии готовятся бастовать сотрудники всех видов транспорта

Полыхает мэрия в Бордо. Толпа приветствует поджигателей безудержным ликованием. Раньше они жгли в основном мусор, которым из-за забастовок коммунальщиков завалены улицы городов Франции, теперь - в огне уже и административные здания. И все больше спасателей переходят на сторону протестующих, ясно давая понять: тушить этот всефранцузский пожар они не намерены, наоборот - готовы подкинуть дровишек.

Еще один звоночек для французского руководства - в Париже некоторые полицейские присоединились к народу. Пока это не массовое явление. В основном жандармы все-таки продолжают выполнять свою работу. И в лучших традициях хваленого европейского гуманизма - не церемонятся с протестующими.

Демонстранты тоже ведут себя по-разному. Одни мирно шествуют в колонне, напевая, что характерно, нашу "Катюшу". Другие - беснуются, бьют витрины, провоцируют стражей порядка. Но больнее всего по имиджу власти бьют забастовки, охватившие буквально всю страну. Парализована практически вся инфраструктура. Общественный транспорт и авиасообщение работает с перебоями. Железнодорожное сообщение встало. Митингующие выстраивают баррикады и поджигают их прямо на рельсах.

Миллионы бастуют уже третий месяц. И за это время к требованию не принимать закон о повышении пенсионного возраста добавилось еще одно - многие уже хотят отставки Эмманюэля Макрона с поста президента. Французский лидер вертится как уж на сковородке. В интервью одному из телеканалов, например, он слишком поздно понял, что объясняя зрителям, почему они должны затянуть пояса и работать дольше, сидит в часах стоимостью 80 тысяч евро. Макрон, конечно, попытался незаметно их снять прямо во время эфира. Но люди увидели. И возмутились.

Протесты охватили и другие страны Европы. В Польше фермеры закидали яйцами министра сельского хозяйства - прямо во время аграрного форума. Жалуются на то, что работать приходится в убыток из-за антироссийских санкций и роста цен на энергоносители.

А это Литва. К зданию Сейма привезли мешки с навозом, чтобы продемонстрировать, как пахнет грязная политика. В Германии готовятся бастовать сотрудники всех видов транспорта. Люди на Западе искренне не понимают, почему на них у государства денег нет, зато средств на поддержку Украины достаточно. Из последнего - Словакия передала ВСУ четыре истребителя, Швеция одобрила поставку вооружений на 600 миллионов долларов. Испания снабдила Киев танками "Леопард", а Франция пообещала колесные AMX-10.

Похоже, насаждать свои ценности другим куда интереснее для стран Запада, чем самим следовать им. Отсюда и неиссякаемая поддержка Киева - всего к середине апреля украинские боевики получат более тысячи единиц техники. На этом фоне призывы к миру, звучащие то и дело из США и государств-союзников, выглядят более чем лицемерно. Собственно, как и попытки скрыть правду об истинных виновниках взрывов на "Северных потоках".

Очередное усилие в этом направлении предприняли в Дании, сообщив, что следователи обнаружили рядом с местом теракта неизвестный объект цилиндрической формы. Для пущей убедительности принять участие в операции по подъему предмета на поверхность пригласили даже оператора газопровода - швейцарскую компанию, чьим мажоритарным акционером выступает "Газпром". Видимо, необходимо все-таки, чтобы и российская сторона признала версию о группе украинских диверсантов состоятельной. Что, конечно, едва ли удастся. И Москва, и присоединившийся к ней Пекин продолжают настаивать на полноценном и беспристрастном расследовании.

"Китай надеется, что страны Запада проявят ответственное отношение к правде, действительным образом откажутся от своих геополитических интересов и должным образом исполнят свой долг и обязанности в качестве членов Совета безопасности", - заявил Ван Вэньбинь, официальный представитель МИД КНР.

Голосование в Совбезе ООН по российско-китайской совместной резолюции состоится уже 27 марта.

Ольга Оксенич, Анна Пешехонова, Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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