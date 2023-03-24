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На причале в Севастополе появилась памятная доска погибшим в СВО морякам

17:57
  • пятница
  • 24 марта 2023

Год назад российские десантные корабли попали под ракетный обстрел в порту Бердянска

Год назад российские десантные корабли выполняли боевую задачу в Азовском море. Попали под ракетный обстрел в порту Бердянска. Экипажи до последнего боролись за живучесть кораблей и спасение сослуживцев. "Новочеркасск" и "Цезар Куников" получили незначительные повреждения. "Саратов" пришлось затопить, чтобы не допустить детонации боеприпасов. Погибли 11 моряков, в том числе капитан Александр Чирва.

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У севастопольского причала "минная стенка", где исторически базируются корабли бригады, сегодня открыли памятную доску

"Наши дети, внуки должны воспитываться вот на таких примерах любви к своей Родине, служения Отечеству, на примерах выполнения своего долга по защите своей страны, земли, своих родных и близких", - сказал . Феликс Меньков, командир крымской военно-морской базы Черноморского флота.

Алексей Усков последний раз говорил с сыном накануне отправки корабля из Севастополя. Никита был скромным и ответственным и свой воинский долг выполнил с честью. Только так и не познакомил родителей с девушкой, которой успел сделать предложение.

Ксения Котова не знала, куда отправится сын, но примерно понимала. Говорит, военные всегда готовы. Дмитрия сначала не брали в армию из- за недостатка веса. Но он своего добился. Подписал контракт. Выполнял задачи в Сирии. И вот теперь - в зоне СВО. Погиб через полгода после свадьбы, так и не увидев родившегося сына.

"24 марта такая ситуация произошла - в половину восьмого утра падает зеркало у нас дома, разбивается. И вы знаете, начинается сильнейшее сердцебиение. Я не знала причину. Узнали спустя время. Ребенка уже не было в этот момент. Эти дети совершили невозможное. Они начинают историю писать заново. Они повторяют подвиги великих людей", - говорит Котова.

Подвиги, которые благодарные потомки будут помнить, чтить и на которых воспитают не одно поколение.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр"

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Памятная доска погибшим в СВО морякам
Памятная доска погибшим в СВО морякам
Памятная доска погибшим в СВО морякам
Памятная доска погибшим в СВО морякам
Памятная доска погибшим в СВО морякам
Памятная доска погибшим в СВО морякам
Памятная доска погибшим в СВО морякам
Памятная доска погибшим в СВО морякам
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