Бельчата, сэр: санкции привели к дефициту продуктов в Британии

Супермаркеты начали нормировать яйца и овощи

В Британии ресторанам предложили включить в меню блюда из белок. И даже приложили к предложению рецепты из средневековых кулинарных книг. Официально рагу и шашлыки из грызунов хотят запустить в массовое производство ради поддержания местных рыжих белок, которых активно вытесняют серые. Впрочем, сами британцы уверены, что пироги с белочками предлагаются исключительно ради того, чтобы хоть как-то заполнить дыры в поставках. Дело в том, что антироссийские санкции работают настолько хорошо, что британские супермаркеты начали нормировать яйца и овощи, а рестораны убирать из меню блюда - например, с помидорами. Еще хуже дела обстоят с школьным питанием и совсем уж плохо с тем, что едят простые британцы дома. Не лучше ситуация и на континенте.

Записать интервью в овощной теплице для британских журналистов - задача сложная. Количество работающих парников в стране резко сократилось. Всему виной высокие цены на энергоносители. Фермерство стало убыточным. Даже в южных странах у сельхозкомпаний снижаются доходы, на севере Европы ситуация намного хуже.

Раньше Британия обеспечивала себя продуктами в половину от потребностей, но сейчас эта цифра значительно снизилась. Многие производители в лучшем случае приостановили производство, некоторые - закрыли теплицы. При этом импорт не может победить создавшийся дефицит. Все это быстро отразилось на ценах. Помидоры, огурцы и салат продают по две-три штуки в руки. Британские фермеры и рады бы помочь своей стране, но такой возможности у них нет. Счета за электричество и отопление так выросли, что большинство мелких и средних компаний просто не могут себе позволить выращивать овощи или, например, разводить птицу. Яйца подорожали в два раза, но купить их даже по высокой цене - большая удача.

"Проблема в том, что объемы, которые раньше обеспечивали британские производители, в 2023 году отсутствуют, и теперь мы вынуждены покупать на других рынках. Мы зависим от сельскохозяйственного сектора Испании и Португалии, но и там есть сложности – плохой урожай из-за непогоды", - сказал Джек Уорд, председатель британской сельхозассоциации.

Рост цен на продукты в Британии уже привел к тому, что многие представители среднего класса стали пользоваться фудбанками - благотворительными организациями, в которых бесплатно можно получить базовый набор продуктов. Вот только денег меценатов на всех не хватает, возле фудбанков с рассветом выстраиваются очереди, а к обеду уже все разбирают. Резко возросло количество краж в супермаркетах. Учителя жалуются, что дети воруют еду у своих одноклассников из состоятельных семей. Некоторые преподаватели, видя такую ситуацию, покупают детям обеды за свои деньги, хотя и сами вынуждены экономить. По прогнозам экспертов, дефицит продуктов в ближайшее время удастся победить, но ситуацию это вряд ли исправит.

"Продукты будут появляться, но они будут появляться с сокрушительными для покупателя ценами. И вот это как раз происходит, и это вызывает сильнейшее беспокойство. Потому что во многих странах европейского союза фиксируется повышение цен на продукты питания в супермаркетах раза в два за год. Это очень в среднем, но инфляция далека от тех официальных показателей, которые выдает Евростат в районе 11 с половиной процентов. Получается, что процессы развиваются неконтролируемо, и в дальнейшем продукты вне сезона будут стоить очень дорого", - отметил экономист Василий Колташов.

Дополнительные трудности европейцам добавляют и новые правила торговли с Украиной. Их Евросоюзу навязали Соединенные Штаты.

"Эта ситуация для европейских потребителей является шоковой. Для фермеров тоже. Тем более, что в Европейском союзе ситуация усугубляется тем, что все отменены квоты для продукции с Украины. Откуда она интенсивно выкачивается и забрасывается на рынок Европейского союза. Все, что можно продать, все вывозится в ЕС. Это, с одной стороны, позволяет кормить свиней в Испании зерном с Украины. А с другой стороны, европейские фермеры чувствуют давление, потому что им сейчас нужно цены сильно повышать, потому что дело их нерентабельно в условиях такой высокой стоимости энергоресурсов", - продолжил Колташов.

Впрочем, проблемы европейских фермеров ни в Европе, ни за океаном никого не волнуют. Тем временем кризис стоимости жизни ударил даже по британским традициям.

"Также к этому относится вопрос пабов. Это часть британской культуры, и большинство британцев привыкли завершать рабочий день за кружкой пива в пабах или в подобных заведениях. Тут видите какой нюанс - это сервисная экономика. И мы пока видим, что предприятия сферы услуг и продуктовые сворачивают работу. Но кризис еще впереди", - указал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Британское производство, по мнению экспертов, уже прошло точку невозврата, но потребители пока не ощутили всю полноту проблемы. Впрочем, теперь обязательно ощутят. Правительство заявляет, что стране, возможно, удастся избежать рецессии. Вот только произойдет это за счет повышения налогов и снижения уровня жизни. Фискальная нагрузка в Британии уже стала самой высокой со времен Второй мировой войны. Такой подход дает не только по обычным людям, но и по бизнесу, ведь производить товары становится невыгодно. Но и поднимать цены нет смысла - ведь у британцев снизились доходы.

"Просто начинает сворачиваться реальное производство. Тех же яиц, фруктов и овощей, реальное производство предметов потребления. И пока сервисная экономика, то есть экономика услуг, она опирается на запасы. На те, которые были сделаны. Но рост цен на энергоносители, соответственно, рост цен на трудовые ресурсы, рост цен на логистику - он ведет к худшему. К свертыванию реальной экономики", - добавил Оленченко.

Когда реальная экономика не работает, вспоминают о старых методах. Меню британского общепита предложили разнообразить мясом белок. Пока решение не принято, но в интернете уже активно делятся кулинарными советами.

До поедания белок в ЕС пока не дошло, но дела с продовольствием там немногим лучше. Особенно в центральной и северной Европе. Единственное отличие от Британии - отсутствие дефицита. Сейчас проблемы касаются в первую очередь малообеспеченных европейцев. Средний класс экономит, но не голодает. Вот только учитывая вчерашнее заявление главы Международного энергетического агентства о том, что дешевого газа в Европе больше не будет, скоро кризис ощутит подавляющее большинство граждан ЕС. Впрочем, уже сейчас цены заставляют покупателей понервничать. Немецкие блогеры сравнили стоимость тарелки бутербродов с ветчиной и жареной картошки год назад и сейчас. Чтобы хоть как-то привнести позитива, добавили веселую музыку.

Пока что меньше всего от продовольственного кризиса страдают США, но и там уже есть проблемы. Крайними традиционно сделали тех, кто не может повлиять на ситуацию или агрессивно протестовать. Американские власти значительно сократили адресные субсидии на питание для малоимущих. Причем если у безработных выплаты сократились с 235 до 95 долларов, то стариков обделили еще больше. Теперь в месяц им полагается всего 23 доллара. Параллельно глава американского минфина Джанет Йеллен, тоже, кстати, пенсионерка, которой, правда, не нужны субсидии, заявила: налогоплательщики США теперь несут обязательства по защите Украины. Готовы ли они к такой ноше, у налогоплательщиков, как водится, не спросили.

Денис Большаков, Татьяна Каминская, "В Центре Событий", "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"