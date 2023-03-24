Ледник Судного дня: человечество движется к климатической катастрофе

Необходимы экстренные усилия в сокращении выбросов парниковых газов

Считается, что землетрясение предсказать практически невозможно. На данный момент есть только один человек, чьи прогнозы по этой части постоянно сбываются. Это сейсмолог Франк Хугербитс. Он предсказал землетрясение в Турции и пообещал на 7-8 марта землетрясение на Камчатке (и действительно тогда нашу Камчатку немного потрясло), а на конец марта - в поясе Афганистан, Индия, Пакистан. В эту среду тряхануло и там, сейчас трясет Чили и Аргентину. На очереди - западное побережье северной Америки, оно также упоминается в предупреждениях Хугербитса.

Впрочем, трясёт всё-таки в так называемых сейсмически опасных зонах, в первую очередь в тихоокеанском поясе. А вот если сбудется прогноз британских климатологов - плохо станет всей планете. Британцы утверждают, что ближайшие два года станут самыми знойными в истории человечества. А высокие температуры усугубят наверное, одну из главных проблем человечества на сегодня - таяние льдов.

В понедельник ливни с градом обрушились на султанат Оман. Видимость упала до нуля, но улицы, превратившиеся в реки, то и дело освещали молнии. Люди оказались не готовы к удару стихии. На дорогах - множество аварий, есть пострадавшие. Хотя сказать, что на исторически пустынном Аравийском полуострове такое происходит впервые, нельзя. Оман уже заливало не раз - но именно в последние несколько лет.

В отличие от Омана, в Перу на минувшей неделе готовились к ливням, но таких катастрофический последствий не ожидали. В курортном районе туристов теперь смогут принимать нескоро - затоплены отели. А главное - фактически уничтожены прекрасные местные пляжи.

От наводнения после проливных дождей циклона "Габриэль" уже больше месяца не может оправиться Новая Зеландия. В середине февраля затопленными оказались все прибрежные районы. Свои дома были вынуждены покинуть около десяти тысяч человек. Правительство объявило чрезвычайную ситуацию национального масштаба - в третий раз за всю историю государства.

Любители прогнозов сразу вспомнили недавние слова Абигья Ананда. Об индийском подростке заговорили в 2019-м, когда он предсказал появление смертоносного вируса. А в конце 2022-го заявил, что год начнется с небывалых природных катаклизмов.

Впрочем, не нужно быть оракулом, чтобы понимать: с природой творится что-то неладное. Катастрофические засухи и наводнения случаются все чаще. Тревогу ученые бьют уже давно, но большинство жителей планеты, и в первую очередь политики, их то ли не слышат, то ли не хотят слышать. Очевидно, ждут, когда глобальные катаклизмы затронут миллиарды. Но тогда будет уже поздно, предупреждает генсек ООН Антониу Гутерриш: "Уровень мирового океана сейчас повышается угрожающими темпами. За прошлые 100 лет он повысился на рекордные 17 сантиметров, а с начала XXI века ежегодно добавляется по 3-4 миллиметра. Уже в обозримом будущем низкие общины и целые страны могут исчезнуть навсегда. Мы станем свидетелями массового исхода целых народов в библейских масштабах. И мы увидим еще более жесткую конкуренцию за пресную воду, землю и другие ресурсы".

Казалось бы, что такое - считанные миллиметры в год, но специалисты убеждены, процесс набирает обороты и, по разным оценкам, в перспективе от 50 до 80 лет вода поднимется на высоту от полуметра до метра.

"Уровень повышается из-за двух причин. Во-первых, это термическое расширение океана. Ну, и главный фактор, который сейчас стал превалирующим, это таяние ледников суши. В максимуме 6-8 метров повышается уровень, если растает Гренландский ледник, и на 70 метров уровень повышается, если растает Антарктический ледник", - объяснил Владимир Семенов, климатолог, заместитель директора по науке Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН.

Конечно, до такого апокалиптического развития событий далеко. Но то, на что туристы со всего мира приезжают посмотреть как на завораживающее представление природы, ученые считают очень тревожным фактором - от ледников постоянно откалываются огромные глыбы. Площадь ледяного покрова Антарктиды сейчас - около 2 миллионов квадратных километров, и это минимальное значение за 44 года спутниковых наблюдений. Причина - глобальное потепление.

"Через несколько недель мы опубликуем отчет состоянии климата, из которого следует, что все параметры движутся в совершенно неправильном направлении. Температура, потепление океана, таяние ледников, повышение уровня моря, наводнения и засухи, а также концентрации парниковых газов - двуокиси углерода, метана и закиси азота", - заявил Петтери Таалас, генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации.

Потепление на Земле началось в индустриальную эпоху с использованием огромного количества углеводородного топлива и максимума достигло на рубеже веков. Ученые установили критический потолок температуры - плюс полтора градуса в среднем по планете. Одна целая одна десятая уже достигнуты. В итоге в зоне риска подтопления 40% населения планеты. А крупнейшие прибрежные города - Лондон, Нью-Йорк, Шанхай, Токио - могут полностью уйти под воду. Так же, как и целые страны.

В России глобальное потепление и повышение уровня мирового океана, с одной стороны, создаст проблемы в северных городах - в Петербурге и в целом на побережье Ледовитого океана. Начнется активное таяние вечной мерзлоты. С другой стороны - эти районы малонаселены, а тот же Петербург надежно защищает от наводнений дамба. Зато таяние льдов облегчит навигацию, в том числе по Северному морскому пути. Увеличатся площади, благоприятные для сельского хозяйства и проживания, сократятся расходы на отопление - что, кстати, уменьшит вредные выбросы в атмосферу. Но у многих стран нет таких обширных территорий, а население быстро растет.

В Бангладеш на довольно ограниченной территории живет 170 миллионов человек. И в случае затопления страны многие из них будут вынуждены уехать - как уже сейчас едут в соседнюю Индию. Это уже вызывает конфликты. В случае же глобальной катастрофы число климатических мигрантов, по мнению экспертов, превысит миллиард человек.

"Сегодня мы очень близки к пределу в полтора градуса, хотя и он уже небезопасен для нашей планеты. В первую очередь удар придется по наиболее уязвимым сообществам. Но одновременно они же сегодня несут наименьшую ответственность за происходящее", - сказал Ингер Андерсен, исполнительный директор программы ООН по окружающей среде.

Времена, когда значительная часть выбросов парниковых газов приходилась на развитые страны, фактически в прошлом. Но планету это не спасет. Смертоносную эстафету загрязнения атмосферы перехватил развивающийся мир. Да и Запад постарался - вывел туда большую часть вредных производств.

"Если Евросоюз достигнет нулевых выбросов к 2050 году, как они это обещают, мир этого не заметит. Потому что на Евросоюз сегодня приходится всего лишь 8% мировых выбросов. А вот Китай, Индия, ведущие развивающиеся страны, которые пойдут вслед за ними, это Индонезия, Пакистан, Нигерия и так далее, вот в них основная проблема. И понятно, что этим странам гораздо сложнее сокращать выбросы парниковых газов с учетом темпов их экономического развития, с учетом масштабов экономики, с учетом зависимости от угля во многих этих странах", - обратил внимание Игорь Макаров, эксперт клуба "Валдай", руководитель Лаборатории экономики изменения климата НИУ ВШЭ.

Современные оценки возможных потерь от изменения климата составляют до 3% мирового ВВП в год к середине 21 века. Сюда включают сокращение сельхозпроизводства, потери от социальной нестабильности и нарастания миграционных потоков. Но уже сейчас ясно, что это очень оптимистичный сценарий. Ведь переносить придется крупнейшие города и переселять целые страны. Вопрос - куда и какими конфликтами региональными, а возможно, и мировыми это будет сопровождаться.

Общеизвестен проект ученых-атомщиков "Часы Судного дня". Время на них сегодня тревожит весь мир. Проблемы климата у экспертов вызывают не меньшую тревогу.

"Во многих странах мира сейчас это так и воспринимают, что у человечества осталось очень мало времени для того, чтобы предпринять экстра-усилия в сокращении выбросов парниковых газов для того, чтобы вот эту катастрофу предотвратить", - заключил Макаров.

Неслучайно ледник Туэйтса, крупнейший в Антарктиде, тоже называют "Ледником Судного дня".

Алексей Платонов, Екатерина Симанович, "В Центре Событий", "ТВ Центр"

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