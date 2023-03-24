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Заболеваемость туберкулезом в России снизилась почти в три раза

16:05
  • пятница
  • 24 марта 2023

По статистике с 2000-го по 2022-ой

Заместитель министра здравоохранения России Андрей Плутницкий сообщил, что заболеваемость туберкулезом в стране снизилась почти в три раза.
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"По показателям заболеваемости туберкулезом: если мы анализируем период с 2000 года по 2022 год, у нас заболеваемость туберкулезом снизилась почти в три раза, а смертность снизилась более чем в пять раз", - цитирует замглавы Минздрава ТАСС.

Как добавил Плутницкий, нынешние показатели - результат системной работы государства по борьбе с инфекцией. По словам замминистра, вся необходимая медицинская продукция имеется в стране в необходимом объеме.

В России используются самые современные и эффективные методы диагностики туберкулеза, заключил Плутницкий.

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