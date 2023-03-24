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Власти предложили установить общие подходы к расчету дохода семьи

16:48
  • пятница
  • 24 марта 2023

По аналогии с теми, которые применяются при назначении единого ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство предлагает установить общие подходы к расчету дохода семьи. Кабмин рассмотрит соответствующий законопроект.
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"Мы планируем и предлагаем установить общие подходы к расчету дохода семьи, ее составу, как раз по аналогии с теми, которые сейчас применяются при назначении единого ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка", - сказал Мишустин.

Кроме того, стало известно о подписании премьером постановления, согласно которому будут изменены правила предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.

Как отметил Мишустин, регионы получат право самостоятельно утверждать критерии, на основании которых будет определяться максимально допустимая доля расходов граждан на квартплату.

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