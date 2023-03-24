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Макрон заявил о планах отправиться в Китай

16:55
  • пятница
  • 24 марта 2023

Дата визита не сообщается

Эммануэль Макрон намерен посетить Китай вместе с главой Еврокомиссии. Об этом французский лидер заявил на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

"Я предложил Урсуле фон дер Ляйен сопровождать меня в ходе моего визита в Китай", - сказал Макрон (его слова приводит РИА Новости).

Когда состоится визит - не сообщается.

Как пишет газета South China Morning Post со ссылкой на дипломатические источники, в середине апреля Пекин может посетить глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. В китайскую столицу он заедет по пути в Японию, где 16-18 апреля пройдет саммит министров иностранных дел G7.

Также Эммануэль Макрон прокомментировал перенос визита короля Великобритании Карла III и его супруги во Францию. По его словам, приглашать королевскую чету в разгар протестных акций было бы несерьезно.

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Эммануэль Макрон
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