В ООН заявили о случаях расправы над российскими военными на Украине

Виновных не привлекли к ответственности

Мониторинговая миссия ООН зафиксировала не менее 25 случаев расправы над российскими военнопленными со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила глава миссии Матильда Богнер.

"Мы глубоко обеспокоены случаями произвольной казни вплоть до 25 российских военнопленных и лиц, прекративших участие в военных действиях, со стороны украинских вооруженных сил, которые мы задокументировали", - приводит ее слова РИА Новости.

По словам Богнер, эти убийства часто совершались сразу после взятия в плен. При этом виновных не привлекли к ответственности, подчеркнула она.

Абсолютное большинство российских военнопленных на Украине подвергаются избиениям и не могут связаться с родными, заявляли ранее в Минобороны. Часто люди возвращаются из плена с увечьями.

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