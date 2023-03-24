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Под санкции США попал самолет Лукашенко

18:52
  • пятница
  • 24 марта 2023

А также - Минский автомобильный завод и БелАЗ

Минфин США внес самолет президента Белоруссии Александра Лукашенко в санкционный список.

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"Boeing 737, принадлежащий правительству Белоруссии и используемый в качестве президентского самолета для находящегося под санкциями США лидера Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко", - сказано в сообщении ведомства.

Кроме того, под ограничения попали Минский автомобильный завод и БелАЗ, а также семь членов Центральной избирательной комиссии Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил, что белорусское миролюбие - не синоним жертвенности, Минск будет готов ответить на любую агрессию в свой адрес. Как считает белорусский лидер, для Киева в конфликте с Россией "нет другого пути, как заключить мирный договор сейчас, без предварительных условий".

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