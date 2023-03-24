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В России появится единый стандарт антитеррористической защиты школ

19:25
  • пятница
  • 24 марта 2023

Его подготовят в Госдуме

Председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев написал в Telegram, что в России необходимо ввести единый стандарт антитеррористической защищенности школ.

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"И он должен быть обязательным для исполнения абсолютно во всех учебных заведениях страны", - добавил парламентарий.

Как уточнил Пискарев, сейчас эти стандарты находятся в процессе разработки.

"Причем считаю, что закреплены они должны быть не только на уровне нормативно-правовых актов, и на уровне федерального закона. При необходимости готовы эти изменения внести", - указал депутат.

Он отметил также, что в стандартах необходимо прописать единые требования к охраняющим школы частным охранным организациям.

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