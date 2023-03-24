Николая Сванидзе отключили от аппарата ИВЛ

Журналист пошел на поправку

Появились новые данные о состоянии Николая Сванидзе, который с начала февраля находится в больнице. Как рассказала член Совета по правам человека Ева Меркачева, журналист уже дышит самостоятельно.

"Я разговаривала с его супругой, он сам стал говорить, уже не дышит с помощью аппарата для искусственный вентиляции легких, так что перешел полностью на жизненное самообеспечение", - рассказала она агентству ТАСС.

Меркачева добавила, что у Сванидзе начался процесс выздоровления.

О госпитализации Николая Сванидзе стало известно 6 февраля. У журналиста диагностировали воспаление легких. Сообщалось, что он находится в тяжелом состоянии.

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